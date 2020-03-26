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Судебное заседание по делу Сержа Саргсяна и других отложено

Судебное заседание по делу Сержа Саргсяна и других отложено

Судебное заседание по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна и других было отложено из-за эпидемиологической ситуации в Армении. Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат Амрам Макинян, добавив, что суд удовлетворил его ходатайство.

Следующее судебное заседание назначено на 23 апреля в 15:00.


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