Политика культурного геноцида Азербайджана на примере погромов в Шуши

В 1918 - 1920 гг. арцахская епархия, находясь в центре процессов, происходящих в этом крае, внесла большой вклад в образовательную, культурную и политическую жизнь Арцаха.

До Первой мировой войны по инициативе епархии в Арцахе действовало 68 приходских школ, 8 из которых - в городе Шуши, 60 - в селах, а также 27 государственных начальных школ. В годы войны и в последующие тяжелые годы много школ пришлось закрыть. Усилиями епархии в 1918 году в Шуши были вновь открыты епархиальные школы Арцаха, женская гимназия Мариам Гукасян и некоторые приходские школы в селах продолжили свое функционирование. Под патронатом Арцахской епархии только в Шуши действовали церкви Сурб Аменапркич, Канач-жам, Агулецоц, Мегрецоц и Кусанац (Ш. Мкртчян, “Сокровища Арцаха”).

Предстоятелем карабахской епархии был епископ Ваан, который по свидетельству епископа Егише Ишханяна был скромным человеком, пользовался уважением народа и не было ни одной сферы жизни Арцаха, которая не нуждалась бы в нем (Е. Ишханян, “Нагорный Карабах 1917-1920”).

Арцахская епархия, особенно епископ Ваан, приложила большие усилия для предотвращения резни армян и обеспечения их безопасности. Епархия в лице епископа Ваана участвовала в съездах Национального совета и в составе делегаций была и на переговорах и выступала с призывами к миру. Однако усилия Карабахской епархии не увенчались успехом. У руководства Азербайджана изначально не было намерения урегулировать проблему мирным путем. 23 марта азербайджано-турецкие силы атакуют армянский город Шуши, сжигают его и уничтожают местное население. В результате погромов большие потери понесли также и предстоятельство Шуши и образовательные учреждения.

Среди многочисленных свидетельств о погромах, имевших место с 23 по 26 марта, примечателен доклад, направленный Католикосу Всех Армян Геворгоу V 15 мая 1920 года членом предстоятельства Шуши иереем Карапетом Вардапетянцем и Мирзой Тер-Саркисяном, из которого мы узнаем, что из 12 - 13 тысяч армян города шесть тысяч бежали в села, 4000 - были убиты, расстреляны и сожжены, большинство мужчины и около 3000 человек остались в плену у турок, часть которых 400 молодых людей были из деревень, а остальные - красивые женщины и девушки были доставлены в дома турок, содержались у губернатора Султанова и в тюрьмах.

В том же докладе о предводителе епархии епископе Ваане сообщается, что он был убит в своей резиденции, не пожелав покинуть ее и до конца оставаться рядом с народом. Предстоятельство, епархиальная школа, церкви были разграблены и сожжены. Не было возможности сохранить какие-либо документы, записи и сокровища консистории и церкви.

В письме отмечается, что были убиты иерей Хорен Искандарян, Анания Тер-Даниелян и Ованнес Галабекян, Арутюн Вардапетян, иерей Гарегин Ованнисян был освобожден из тюрьмы в полумертвом состоянии и совершенно голый. Были убиты также инспектор епархиальной школы Александр Цатурян, учитель Габриел Гуликевхаян, попечитель Андреас Бек Тер-Арутюнян, инспектор Гукасского училища врач Никогайос Ярамишян и другие (из Фонда национального архива Республики Армения).

Погромщики ворвались в резиденцию, обезглавили предводителя Карабахской епархии, затем водрузив голову на пику, обошли весь турецкий квартал города, чтобы показать ее всем, этим шагом желая разжечь и “воодушевить” их (Зарэ Мелик-Шахназаров, “Записки карабахского солдата”).

От руки мусаватистов Азербайджана погибла большая часть города Шуши. Были разрушены, превращены в пепелища около четырех тысяч благоустроенных, двухэтажных домов, десятки культурных, административных зданий, сожжены и разграблены предстоятельство и другие церкви, богатые библиотеки, типографии, учебные заведения, а также сотни магазинов и складов (Ш. Мкртчян, “Исторические памятники Шуши”).

Курс армяноненавистнической политики Азербайджана начался с первых же дней создания этого государства, когда в Баку турецко-татарскими войсками было убито около 23 тысяч армян. Начавшаяся здесь программа, продолжалась и за пределами страны, стала губительной и для армянского населения Шуши и и для созданных им ценностей.

После установления советской власти турецко-татарская программа физического уничтожения армян была временно приостановлена, однако она продолжалась в виде ликвидации следов культурного наследия армян.

Так, в 1960 – 1970 гг. в Арцахе, в целях землепользования были разрушены и приравнены к земле 13 историко-археологических памятников. При попустительстве руководства Азербайджана в Шуши были полностью уничтожены церкви Мегрецоц, Агулецоц, монастырь Кусанац, а позднее и русско-греческая церковь. Взорваны Мец Таглара Сецахач и Азох, сожжены территории населенных пунктов Амараса и Каханкатуйка. Несколько мостов, часовен и множество хачкаров были уничтожены во время строительства водохранилища Сарсанг. Священные камни армянских храмов и церквей использовались для строительства домов и даже хлевов в селах.

Разрушение памятников достигло больших масштабов и во время Арцахской войны, когда, не упуская случая, церкви и монастыри преднамеренно взрывались, подвергались артобстрелам и бомбежкам.

Оставаясь верным своей цели, руководство Азербайджана в годы распада Советского Союза с новым размахом возобновило резню армян. Погромы армян на этот раз были осуществлены в Сумгаите и Кировабаде в 1988 году, в Баку в 1990 году, в результате которых армяне окончательно покинули территорию нынешней Азербайджанской Республики, обосновавшись в Армении, Арцахе и в других странах мира. В 1992 году азербайджанские войска перебили также и около 50 жителей села Марага Мартакертского района Арцаха. Марага сейчас захвачена ими.

Политика культурного геноцида обретший независимость Азербайджан продолжил и в наши дни, ярким примером проявления которой является уничтожение церквей, хачкаров на территории Нахичевана и, в частности, тысяч армянских хачкаров в Джуге.

Айрик Сукиасян