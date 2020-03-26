Мхитарян готов остаться в «Роме» даже за низкую зарплату

Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», отметил, что хотел бы и дальше играть в составе римлян.

«Здесь я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в футбол, который соответствует моим характеристикам. Я предпочитаю футбол Пауло Фонсеки, он всегда хочет видеть мяч у нас, и, конечно, мне нравится этот стиль игры. Я не могу сейчас ничего сказать о своем дальнейшем пребывании в клубе, потому что сезон остановился. Мы не знаем, когда снова будем играть и что будет летом», — сказал Мхитарян.

Как сообщает Арменпресс, сейчас агент Мхитаряна Мило Райола пытается сделать так, чтобы «Арсенал» продлить контракт Мхитаряна с «Ромой» еще на один сезон. Мхитарян также готов остаться в Риме по низкой зарплате.

В этом сезоне Мхитарян сыграл в составе «Ромы» в 13 играх, забив 6 голов и став авторов трех голевых передач.