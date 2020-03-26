В Австрии подготовили 12 тысяч дополнительных койко-мест в больницах

Власти Австрии подготовили 12 тысяч дополнительный койко-мест для лечения больных пневмонией COVID-19 с легким и среднетяжелым течением заболевания. В обозримом будущем этот показатель предполагается увеличить до 20 тысяч, сообщил министр здравоохранения Рудольф Аншобер. По его словам, в настоящее время в клиниках имеется еще много свободных мест, в том числе, в палатах интенсивной терапии.

В Австрии выявлено около 6 тысяч заражений коронавирусом, 550 больным потребовалось лечение в больнице, из них около 100 - в палатах интенсивной терапии. 42 пациента при этом скончались.