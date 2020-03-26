Армен Саркисян принял Андраника Кочаряна

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На встрече был затронут ряд вопросов, касающихся сферы безопасности страны.