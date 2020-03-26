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В Армении нет случаев смерти от коронавируса: МЗ призывает не распространять неподтвержденные слухи

В Армении нет случаев смерти от коронавируса: МЗ призывает не распространять неподтвержденные слухи

В Армении нет случаев смерти от коронавируса. Как передает «Арменпресс», пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook призвала СМИ не распространять неподтвержденные и противоречащие официальной информации сведения.

“До сих пор Министерство здравоохранения работало открыто и прозрачно, и, к нашей радости, до сих пор в Армении не было зафиксировано случаев смерти. Заверяем, что любая информация, хорошая или плохая, будет официально опубликована Министерством здравоохранения”, - написала Никогосян.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта по 23:59  31 марта по всей территории Армении ограничено право  на свободное передвижение.

По состоянию на 10:00 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290, от коронавирусного заболевания вылечились 18 человек.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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