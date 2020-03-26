Торосян сообщил, какие лекарства используются при лечении инфицированных коронавирусом

Армения уже 3 дня для лечения инфицированных коронавирусом людей использует препарат “Hydroxychloroquine”.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, комментируя замечание одного из журналистов, что, согласно слухам, этот препарат уже вылечил от коронавируса несколько десятков пациентов во всем мире.

“У нас есть “Hydroxychloroquine”, которым мы уже 3 дня лечим наших пациентов, зараженных коронавирусом. До этого у нас была комбинация из двух лекарств для лечения ВИЧ, которой мы вылечили многих наших пациентов. Пока рано делать выводы на основе собственного опыта, так как еще прошло очень мало дней, и мы действовали на малом количестве пациентов. Мы следим за международной научной лентой новостей, находимся в контакте с нашими партнерами -Китаем, Италией, США, чтобы быстро применять результаты лечения их многочисленных пациентов для наших малочисленных пациентов. У нас есть предварительное решение, что Hydroxychloroquine вместе с Азитромицином мы будем давать всем пациентам, у которых нет пневмонии и тем у которых нет пневмонии, но есть фактор сопутствующего риска - тяжелое хроническое заболевание”, - отметил Торосян и добавил, что препарат дается и пациентам, находящимся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.

По состоянию на 10:00 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290. Результаты тестов 1440 человек отрицательные, от коронавирусного заболевания вылечились 18 человек, из изоляции вышли 88. На данный момент фактически лечение получают 272 человека.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.