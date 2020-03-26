Бако Саакян встретился с представителями парламентских сил, поддерживающих власти

26 марта президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с поддерживающими власть представителями политических партий Национального собрания Республики Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Были обсуждены вопросы, связанные с предстоящими 31 марта общегосударственными выборами.

В этом контексте глава государства еще раз подчеркнул необходимость осуществления в предвыборный период всех профилактических и организационных работ, соблюдения санитарно-гигиенических правил с целью предотвращения распространения в республике новой коронавирусной инфекции.

Обсуждались также пути реализации возможных дополнительных мер в случае возникновения новых обстоятельств в борьбе с коронавирусом.

Во встрече принял участие и государственный министр Григорий Мартиросян.