Граждане Беларуси могут вернуться из Армении на родину рейсом авиакомпании “Белавия”

Граждане Республики Беларусь, находящиеся в Армении и планирующие венуться на родину, смогут вылететь прямым рейсом Минск-Ереван-Минск, который состоится 30 марта. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Республики Беларусь в Армении. Посольство также отметило, что воздушное сообщение между Минском и Ереваном будет приостановлено до 8 апреля текущего года.

“Уважаемые граждане Республики Беларусь, находящиеся в Республике Армения, просьба ко всем, кто планирует выехать из Армении, воспользоваться прямым рейсом Минск-Ереван-Минск авиакомпании “Белавиа”, который состоится 30 марта в 03:35. Всю необходимую информацию о вылете в Минск Вы можете получить на сайте авиакомпании офиса “Белавиа” в г.Ереване. Обращаем внимание, что в дальнейшем прямые рейсы по маршруту Минск-Ереван-Минск будут приостановлены до 8 апреля 2020 года.”,- говорится в заявлении посольства.