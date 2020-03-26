В Индии выделят средства для поддержки экономики в условиях COVID-19

Власти Индии выделят 22 миллиарда долларов для поддержки экономики в условиях коронавируса, сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

"Для бедных, нуждающихся в срочной помощи, таких как трудящиеся-мигранты, бедняки в селах и городах, уже готов пакет мер. Никто не останется голодным. Стоимость пакета составляет 1,7 триллиона рупий (22,327 миллиарда долларов - ред.)", - сказала Ситхараман на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

Премьер Индии Нарендра Моди во вторник объявил о продолжении общенациональной блокировки с полуночи 25 марта на 21 день из-за пандемии коронавируса. Власти призвали жителей страны не выходить на улицы без веских причин, ограничили работу общественного транспорта, метро и железных дорог. Исключение будет сделано лишь для полиции, медиков, пожарных и коммунальных служб, телекоммуникационных и почтовых услуг, журналистов, онлайн-продажи продуктов питания и медикаментов.