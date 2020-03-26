В Армении нет нехватки тестов на коронавирус: Торосян

Армения имеет достаточное количество диагностических тестов коронавируса и продолжает их приобретать.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“В Армении нет нехватки тестов на коронавирус. В Армении тесты PSR в достаточном количестве и мы продолжаем их приобретать. До сих пор было проведено 1440 тестов, из которых 290 оказались положительными”, - сказал Торосян и добавил, что этот процесс продолжается.

Армения приобретает также тесты и для экспресс-диагностики.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

По состоянию на 10:00 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290, от коронавирусного заболевания вылечились 18 человек.