Ереванский отель предоставил медицинскому персоналу инфекционной больницы “Норк” 100 номеров

Сотрудники Норкской инфекционной больницы в целях сохранения здоровья членов своих семей и общества продолжат свою изоляцию в отеле “Holiday Inn Express Yerevan”. Об этом «Арменпресс» стало известно со страницы в Facebook инфекционной клинической больницы “Норк”.

“Отель предоставил медицинскому персоналу инфекционной больницы “Норк” 100 номеров. Великодушный шаг руководства отеля мы считаем значимым и ценим его”, - говорится в сообщении.

Больница перепрофилирована как медучреждение, занимающееся лечением только коронавирусных заболеваний.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

По состоянию на 10:00 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290.