Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

Наблюдатели, отправляющиеся на выборы в Арцахе, пройдут экспресс-тестирование

Наблюдатели, отправляющиеся на выборы в Арцахе, пройдут экспресс-тестирование

Наблюдатели со стороны Армении, которые будут осуществлять наблюдательскую миссию на предстоящих 31 марта президентских и парламентских выборах в Арцахе, пройдут экспресс-тестирование. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. “Сегодня у нас уже есть экспресс-тесты на коронавирус. Давайте договоримся о сотрудничестве с наблюдательскими организациями, чтобы понять, являются ли наблюдатели из зон риска. Мы должны быть уверены, что они не заражены”, - сказал премьер-министр, добавив, что в Арцахе до сих пор не выявлено ни одного случая коронавируса, хотя десятки людей были протестированы.

По словам главы правительства, нужно сделать все, чтобы коронавирус не был бы ввезен в Арцах наблюдательской группой.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации