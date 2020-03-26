Наблюдатели, отправляющиеся на выборы в Арцахе, пройдут экспресс-тестирование

Наблюдатели со стороны Армении, которые будут осуществлять наблюдательскую миссию на предстоящих 31 марта президентских и парламентских выборах в Арцахе, пройдут экспресс-тестирование. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. “Сегодня у нас уже есть экспресс-тесты на коронавирус. Давайте договоримся о сотрудничестве с наблюдательскими организациями, чтобы понять, являются ли наблюдатели из зон риска. Мы должны быть уверены, что они не заражены”, - сказал премьер-министр, добавив, что в Арцахе до сих пор не выявлено ни одного случая коронавируса, хотя десятки людей были протестированы.

По словам главы правительства, нужно сделать все, чтобы коронавирус не был бы ввезен в Арцах наблюдательской группой.