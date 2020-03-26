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Король и королева Малайзии ушли на карантин

Король и королева Малайзии ушли на карантин

Король Малайзии султан Абдулла Рийятуддин Аль-Мустафа и королева Азиза Амина Маймуна Искандерия находятся на карантине и прошли тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как вирус был обнаружен у семи придворных и работников королевского дворца, сообщает интернет-версия газеты The Star со ссылкой на заявление Бюро королевского двора.

"Тесты их величеств оказались отрицательными, однако их величествам придется выдержать 14-дневный карантин, который начался вчера", - говорится в заявлении Бюро королевского двора, с которым выступил главный инспектор двора Ахмад Фадиль Шамсуддин, его слова цитирует газета.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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