Король и королева Малайзии ушли на карантин

Король Малайзии султан Абдулла Рийятуддин Аль-Мустафа и королева Азиза Амина Маймуна Искандерия находятся на карантине и прошли тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как вирус был обнаружен у семи придворных и работников королевского дворца, сообщает интернет-версия газеты The Star со ссылкой на заявление Бюро королевского двора.

"Тесты их величеств оказались отрицательными, однако их величествам придется выдержать 14-дневный карантин, который начался вчера", - говорится в заявлении Бюро королевского двора, с которым выступил главный инспектор двора Ахмад Фадиль Шамсуддин, его слова цитирует газета.