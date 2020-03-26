В эти дни общий пассажиропоток в Ереване и в областях сократился в 30 раз

Вследствие ограничений, обусловленных чрезвычайным положением, в Ереване общий пассажиропоток сократился в 30 раз.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства, отвечая на вопрос премьер-министра Никола Пашиняна, сказал вице-премьер Тигран Авинян.

По словам Авиняна, примерно та же картина и в областях. Вице-премьер-министр вновь призвал всех граждан строго следовать ограничениям свободного передвижения, поскольку они осуществляются только в медицинских целях. “Если эти низкие темпы сохранятся, то именно в указанный 7-дневный срок можно будет отменить ограничения, и не будет необходимости просить граждан о передвижении в ограниченном режиме и в добавленные дни”, - сказал Авинян.