Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

На трех автодорогах, связывающих Арцах с Арменией, действуют медико-санитарные опорные пункты

На трех автодорогах, связывающих Арцах с Арменией, действуют медико-санитарные опорные пункты

На трех автодорогах Горис-Степанакерт, Хндзореск-Воротан и Капан-Ковсакан, связывающих Арцах с Республикой Армения, действуют медико-санитарные опорные пункты, на которых в 24-х часовом режиме дежурят медработники ГНКО “Кашатахское районное медобъединение им. Арцаха Буниатяна”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в информационном штабе Арцаха.

Опорные пункты оборудованы всеми необходимыми принадлежностями. Температура всех людей, въезжающих в Арцах, измеряется, на опорных пунктах медработникам помогают сотрудники Полиции и ППС Республики Арцах. Остальные второстепенные дороги, ведущие из Сюника в Кашатах - временно закрыты.

Из городских общин района только в Бердзоре действует внутриобщинный пассажирский транспорт.

По словам руководителя городской общины Жердзора Нарека Алексаняна, два раза в день дезинфицируется пассажирский автобус. Есть необходимое количество дезинфицирующих средств и оборудования.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации