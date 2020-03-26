На трех автодорогах, связывающих Арцах с Арменией, действуют медико-санитарные опорные пункты

На трех автодорогах Горис-Степанакерт, Хндзореск-Воротан и Капан-Ковсакан, связывающих Арцах с Республикой Армения, действуют медико-санитарные опорные пункты, на которых в 24-х часовом режиме дежурят медработники ГНКО “Кашатахское районное медобъединение им. Арцаха Буниатяна”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в информационном штабе Арцаха.

Опорные пункты оборудованы всеми необходимыми принадлежностями. Температура всех людей, въезжающих в Арцах, измеряется, на опорных пунктах медработникам помогают сотрудники Полиции и ППС Республики Арцах. Остальные второстепенные дороги, ведущие из Сюника в Кашатах - временно закрыты.

Из городских общин района только в Бердзоре действует внутриобщинный пассажирский транспорт.

По словам руководителя городской общины Жердзора Нарека Алексаняна, два раза в день дезинфицируется пассажирский автобус. Есть необходимое количество дезинфицирующих средств и оборудования.