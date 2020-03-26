Инфицированные, но не получающие лечения пациенты из больниц будут переведены в гостиницы

Правительство Республики Армения имеет проблему надлежащего управления возможностями больниц, сегодня в больницах есть пациенты, которые не получают никакого лечения. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что этих пациентов нужно разместить в гостиницах.

“У этих пациентов был диагностирован коронавирус, но их состояние не тяжелое, никакого лечения они не получают. Их пребывание в больнице не оправдано. Сегодня при участии господина Авиняна и господина Торосяна мы провели обсуждение и решили, что в таких случаях, которхе, по сути, - большинство, мы попытаемся работать с отелями, разместить их в гостиницах, обеспечив питание и другие потребности. Мы должны продолжать эту политику. Это полезно и в плане экономики, поскольку гостиницы сегодня пусты. Здесь, конечно, будут и некоторые комплексы, гостиницы испугаются дальнейшей конкурентоспособности своего бренда, но гостиницы обязаны время от времени дезинфицировать свои комнаты. Бывает много случаев, когда люди с различными заболеваниями проживают в этих отелях. После коронавируса ничего плохого с этими номерами не случится, тем более, если их продезинфицировать после”, - сказал премьер.

Министр здравоохранения Арсен Торосян, в свою очередь, отметил, что эти показания четко выполнятся, сегодня дезинфицируются те 7 мест, в которых есть изолированные люди.

Премьер-министр поручил ответственным лицам провести переговоры с гостиницами, чтобы установить нерыночную стоимость. Никол Пашинян отметил, что в условиях чрезвычайного положения у них есть возможность решить вопрос и административным путем, но они не пойдут по нему. “Мы проведем переговоры с гостиницами, договоримся о цене”, - сказал он.

В Армении зафиксировано 290 случаев коронавируса.