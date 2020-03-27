“Ереванский бестселлер”: произведения Роулинг - самые востребованные, детская литература, февраль 20

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за февраль.

На первой горизонтали - книжка “Колобок”. Сказка о колобке встречается в русском и украинском фольклоре, а также имеет своих аналогов у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На второй горизонтали - “Остров сокровищ” Роберта Льюиса Стивенсона. Вместе с юным Джимом Хокинсом на “Испаньоле” вы можете смело отправиться на Остров Сокровищ. В надежде найти спрятанное золото капитана Флинта, Джим вместе с опытными моряками попадает в опасные приключения. Везде подстерегают опасности. Можно ли доверять экипажу? И что скрывает остров?

На третьей горизонтали - книга “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, которые актуальны и по сей день.

На четвертом месте - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и узник Азкабана”. В течение двенадцати лет в тюрьме Азкабана содержался ужасный заключенный по имени Сириус Блэк. Его боятся все, даже маги. Блэк однажды одним лишь проклятием убил одновременно тринадцать человек. Многие думали, что он потомок лорда Волдемора. И теперь Сириусу Блэку удается обмануть даже охранников Азкабана и сбежать из его ненавистной камеры. Однако Блэк своей судьбой каким-то образом связан с Гарри.

На пятом месте - книга Артура Конан Дойла “Приключения Шерлока Холмса продолжаются”. Приключения знаменитого Шерлока Холмса, полные невероятных, привлекательных и неожиданных поворотов, дают юным читателям возможность по-новому раскрыть окружающий их мир и явления и развить навыки критического мышления.

На шестом месте сборник сказок Ованеса Туманяна - одного из самых популярных авторов всех времен. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их читают также и взрослые. В основе сказок лежат популярные темы и повествования.

На седьмой горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На следующей строчке детского бестселлера - сказка " Три поросенка + 6 мозаик”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На девятом месте - сказка Ованеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эта туманяновская сказка любима многими.

И на десятом месте - Дж. К. Роулинг “Фантастические твари и где они обитают”. Эта интересная книга создана в результате многолетних исследований и путешествий Ньюта Саламандера. В книге приведена классификация 75 существ, их диета, размножение и, при необходимости, возможные способы защиты от них. Книга является обязательным учебным пособием для студентов первого курса Хигвортса.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66) .