Один из двух больных в крайне тяжелом состоянии - гражданин США, не армянин: премьер-министр

В Армении состояние двоих больных из 290 инфицированных коронавирусом, оценивается как крайне тяжелое. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что один из них - гражданин США, не армянин по национальности. “Второй гражданин Армении. Оба из возрастной группы старше 75 лет, они находятся в реанимации.

В течение этого периода 18 человек вылечились. Около 100 человек вышли из изоляции. Сегодня мы ждем новых случаев выздоровления и выхода из изоляции”, - сказал премьер-министр.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении на данный момент - 290.