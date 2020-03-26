Время в Ереване: 11:07:36,   26 Март

Один из двух больных в крайне тяжелом состоянии - гражданин США, не армянин: премьер-министр

Один из двух больных в крайне тяжелом состоянии - гражданин США, не армянин: премьер-министр

В Армении состояние двоих больных из 290  инфицированных коронавирусом, оценивается как крайне тяжелое. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что один из них - гражданин США, не армянин по национальности. “Второй гражданин Армении. Оба из возрастной группы старше 75 лет, они находятся в реанимации.

В течение этого периода 18 человек вылечились. Около 100 человек вышли из изоляции. Сегодня мы ждем новых случаев выздоровления и выхода из изоляции”, - сказал премьер-министр.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении на данный момент - 290.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации