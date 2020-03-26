Генрих Мхитарян предпочитает футбол Фонсеки

Капитан национальной футбольной команды, полузащитник “Ромы” Генрих Мхитарян рассказал о своем будущем, коснулся своего бывшего и нынешнего тренера.

“Футбольная философия Эмери и Фонсеки очень отличаются. В “Роме” я чувствую себя комфортнее, потому что команда хорошо играет, это по мне”, - передает «Арменпресс» сказанное Мхитаряном “The Time”.

По словам армянского полузащитника, он предпочитает футбол Фонсеки, это более атакующий футбол. Мы пока не знаем, когда начнем играть. Футбол быстро изменяется, то ты здесь, то в другом месте”, - сказал он.

Касаясь пандемии коронавируса, он подчеркнул, что ничего нельзя поделать, нужно оставаться дома и ждать разрешения сложившейся ситуации. Сам Мхитарян в основном бывает дома и призывает всех также оставаться дома.