Водителям внутригородского транспорта Степанакерта выданы защитные маски и перчатки

ЗАО “Степанакерт-Сервис” проводит профилактические и противоэпидемические работы по предотвращению распространения коронавируса нового вида в Республике Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

ЗАО “Степанакерт-сервис” с 28 февраля 2020 года на территории компании и в конечных пунктах маршрутных линий два раза в день специальными дезинфицирующими средствами осуществляет дезинфекцию салона автобусов, обслуживающих внутригородские маршруты. С целью снижения потерь, а также надлежащей организации дезинфекционных работ с 18 марта 2020 года компания сократила количество автобусов, обслуживающих внутригородские маршруты, вместо 24-х в настоящее время работают 17 автобусов. Водителям, для поддержания личной гигиены и гигиены рабочего места, предоставлены защитные маски, перчатки и алкогель. Территория компании регулярно дезинфицируется специальными веществами, установлены емкости с алькогелем, ограничен вход посторонних лиц на административную территорию. Обязательное медобследование водителей перед выездом на маршрут проводится более строгим и тщательным образом.

В Республике Арцах не выявлено подтвержденных случаев коронавируса нового типа.

По состоянию на 10:00 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290. Результаты тестов 1440 человек отрицательные, от коронавирусного заболевания вылечились 18 граждан, из изоляции вышли 88. На данный момент фактически лечение получают 272 человека.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.