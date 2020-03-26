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ДТП на улице Себастия: есть пострадавшие

ДТП на улице Себастия: есть пострадавшие

25-го марта в 22:52 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле дома 155 по улице Себастия в Ереване произошло ДТП. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Выяснилось, что автомобиль марки “ВАЗ-2121” (водитель Карлен Г. 1993 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в столб наружного освещения и перевернулся.

Водитель и пассажир автомобиля Нарек С. (1995 г.р.) госпитализированы в МЦ “Астхик”, где врачи состояние пострадавших оценили как стабильно тяжелое.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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