ДТП на улице Себастия: есть пострадавшие

25-го марта в 22:52 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле дома 155 по улице Себастия в Ереване произошло ДТП. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Выяснилось, что автомобиль марки “ВАЗ-2121” (водитель Карлен Г. 1993 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги, врезался в столб наружного освещения и перевернулся.

Водитель и пассажир автомобиля Нарек С. (1995 г.р.) госпитализированы в МЦ “Астхик”, где врачи состояние пострадавших оценили как стабильно тяжелое.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.