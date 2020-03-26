На дилижанских поворотах автомобиль скатился в ущелье: есть жертвы

25-го марта в 22:14 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на поворотах вблизи города Дилижан Тавушской области произошло ДТП, есть пострадавшие.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что на 86-ом километре автодороги Ереван-Дилижан автомобиль марки “Opel Astra G” (водитель Гурген А. 1993 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье на глубину около 100 м. Водитель и пассажир погибли на месте.

Спасатели обесточили и перекрыли подачу топлива, тела перенесли к машине скорой помощи, после чего вытащили автомобиль из ущелья.