Число подтвержденных в Армении случаев коронавируса достигло 290, вылечились 18 человек

В Армении зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

По состоянию на 10:00 26 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290. Результаты тестов 1440 человек отрицательные, от коронавирусного заболевания выздоровели 16 граждан, из изоляции вышли 88. На данный момент на фактическом лечении находятся 272 человека.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение. В Армении по положению на 19:00 25 марта от коронавирусного заболевания вылечились 18 человек.