В условиях чрезвычайного положения Защитник прав человека работает в 24-часовом режиме

Защитник прав человека в условиях чрезвычайного положения работает в 24-часовом режиме.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, в эти дни количество обращений, жалоб и запросов омбудсмену значительно превышает количество при обычных условиях.

Адресованные жалобы в основном касаются:

1) задач въезда в Армению или выезда из страны

2) вопросов выдачи или не выдачи заработной платы

3) вопросов отпуска

4) проблем с правами человека в закрытых учреждениях (УИУ, психиатрические учреждения и т.д.)

5) коммунальных услуг (вода, газ и электричество, почта) проблем, связанных с отсутствием возможности оплаты, с восстановлением прекращенных поставок и т. д.

Защитник прав человека осуществляет также и деятельность в вопросах по совершенствованию законодательных актов.

Защитник прав человека находится на постоянной связи с комендантом, аппарат омбудсмена эффективно работает с аппаратом коменданта.

Напомним, что по вопросам содействия омбудсмена Вы можете звонить по номеру “116”, а в нерабочие дни и часы - по номеру 096-116-100.