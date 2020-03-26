В условиях чрезвычайного положения Защитник прав человека работает в 24-часовом режиме
Защитник прав человека в условиях чрезвычайного положения работает в 24-часовом режиме.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, в эти дни количество обращений, жалоб и запросов омбудсмену значительно превышает количество при обычных условиях.
Адресованные жалобы в основном касаются:
1) задач въезда в Армению или выезда из страны
2) вопросов выдачи или не выдачи заработной платы
3) вопросов отпуска
4) проблем с правами человека в закрытых учреждениях (УИУ, психиатрические учреждения и т.д.)
5) коммунальных услуг (вода, газ и электричество, почта) проблем, связанных с отсутствием возможности оплаты, с восстановлением прекращенных поставок и т. д.
Защитник прав человека осуществляет также и деятельность в вопросах по совершенствованию законодательных актов.
Защитник прав человека находится на постоянной связи с комендантом, аппарат омбудсмена эффективно работает с аппаратом коменданта.
Напомним, что по вопросам содействия омбудсмена Вы можете звонить по номеру “116”, а в нерабочие дни и часы - по номеру 096-116-100.
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