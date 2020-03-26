В Ливане скончался инфицированный больной армянской национальности: “Гандзасар”
09:48, 26 Март, 2020
В Ливане 25 марта от коронавирусного заболевания скончался Петик Огкасян. Как передает «Арменпресс», издание сообщает, что несколько дней назад он был доставлен в клинику им. Рафика Харири.
“Его личные вещи должны быть доставлены в клинику им. Рафика Харири для необходимых исследований”, - отмечает издание.
Число инфицированных коронавирусом в Ливане достигло - 333 , погибших – 6.
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