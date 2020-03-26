Армянская община Дамаска попрощалась с известной деятельницей в области образования Арпи Петикян

Ушла из жизни многолетний директор Объединенной национальной гимназии Дамаска, заслуженная учительница, воспитавшая несколько поколений, работник области образования Арпи Петикян, которая внесла большой вклад в дело сохранения армянства и развития армянского образования в Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание “Гандзасар”.

“Неоценим вклад Арпи в образовательную жизнь Дамаска. Она десятки лет преподавала свой обожаемый армянский язык, десятки лет руководила Святой для нее Национальной гимназией. Арпи была важным лицом и образцом нации. Она была удостоена уважения и родителей арабов, учителей, государственных директоров и должностных лиц”, - отметила на церемонии прощания с Арпи депутат парламента Сирии Нора Арисян.

Арпи Петикян - дочь армянского деятеля в области образования Сирии Карапета Петикяна. Она родился в 1940 году в Бейруте. В 1951 году вместе с семьей переехала в Дамаск. Училась в Объединенной национальной гимназии Дамаска, затем в семинарии Карен Еппе в Алеппо. С малых лет она была членом общества “С. О. Хача”, вела активную национальную деятельность, занимала административные должности. Следуя примеру отца, она всю свою жизнь посвятила национальному образовательному делу, преподавала армянский язык и арменоведческие предметы. В Объединенном национальном училище Дамаска начала работать с 1954 года, а в 1988 году она стала его директором. Спустя годы она ушла с должности и до 2015 года продолжала работать учительницей армянского языка. В 2004 г. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I Арпи Петикян наградил орденом “Месроп Маштоц”. Всю свою жизнь Арпи Петикян посвятила священному делу воспитания армянских поколений, внесла неоценимый вклад в дело сохранения западноармянского языка. Арпи Петикян - идеальный образ женщины-армянки, которая на протяжении десятилетий, заботилась о сохранении армянского языка, заботилась как о родном ребенке. Смерть Арпи Петикян - большая скорбь, необратимая потеря для ее учеников, коллег, всех знающих ее и, конечно, для армянской общины Дамаска.

Арпи Петикян скончалась 23 марта.