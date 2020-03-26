Результаты тестов на коронавирус еще четырнадцати человек оказались отрицательными, и они выйдут из изоляции. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“На данный момент есть 36 пациентов с пневмонией. Состояние двоих врачи оценивают как крайне тяжелое. Они подключены к аппарату искусственного дыхания и имеют сопутствующие хронические заболевания. Состояние еще одного пациента оценивается - как тяжелое.

Отмечу также, что еще 14 человек завтра выйдут из изоляции, так как результаты их тестов отрицательные”, - отметил министр здравоохранения Армении.

По состоянию на 10:00 25 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 265. Результаты тестов 1315 человек отрицательные, от коронавирусного заболевания выздоровели 16 граждан, из изоляции вышли 88.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.