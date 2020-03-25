Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули важность взаимоподдержки в преодолении ситуации с COVID-19

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора подчеркнули важность взаимоподдержки в преодолении ситуации с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«В телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом я поздравил своего коллегу по случаю Новруза. Двусторонне была подчеркнута важность сильной координации, солидарности и взаимной поддержки в преодолении нового типа коронавируса и в работе по укреплению многовековой дружбы и сотрудничества между нашими народами», - подчеркнул Зограб Мнацаканян.