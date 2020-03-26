Газета “Айастани Анрапетутюн”: Оставаясь дома, не ленитесь – тренируйтесь

“С каждым днем коронавирус все глубже проникает в мировой спорт. Тотальная отмена соревнований уже не воспринимается как нечто странное, и перестает удивлять.

В такой ситуации, особенно в условиях самоизоляции, необходимо удержать организм в рабочем состоянии - в тонусе. Например, выполнять упражнения общей физической подготовки, чтобы тело не теряло своей подвижности и не отвыкло бы от нагрузок. А ассортимент упражнений можно выбрать, как говорится, по вкусу. Желательно делать все это в сопровождении ритмичной музыки. Например, под известную песню Владимира Высоцкого “Утренняя гимнастика”. Помните, не так ли? “Вдох глубокий, руки шире…”. Это мой выбор, поскольку содержание песни созвучно и нынешней ситуации, внушает надежды и придает положительный заряд, однако это тоже вопрос личного вкуса.

Кстати, в условиях принудительной изоляции, как сейчас принято говорить, на личном пространстве, в мире все более широкое распространение получает так называемый домашний спорт, который отнюдь не ограничивается ритмической гимнастикой и фитнесом”.

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