Составлено 158 протоколов за нарушение правил самоизоляции
За нарушение правил изоляции или самоизоляции или других ограничений права на свободу передвижения во время чрезвычайного положения, объявленных для предотвращения дальнейшего распространения нового типа коронавирусной болезни в Республике Армения составлено 158 протоколов об административных правонарушениях. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник управления по связям с общественностью и СМИ полиции Армении Ашот Агаронян.
«По состоянию на 20:30 часов, 25 марта, составлено 158 протоколов о нарушениях правил изоляции или самоизоляции или других ограничениях права на свободу передвижения, 84 из которых были в столице, 74 - в областях. 40 человек не имели удостоверения личности. Они были перевезены в территориальные отделения, где была подтверждена их личность и составлены протоколы», - отметил Агаронян.
Полиция Армении призывает людей строго ограничивать выход из своих домов.
В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 265, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.
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