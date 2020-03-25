Решение США о прекращении помощи Арцаху не окончательное: Объясняет Арам Гамбарян

Долгое время на различных площадках шло обсуждение вопроса о прекращении программы гуманитарной помощи США Арцаху. Исполнительный директор ANCA (Армянский национальный комитет Америки) Арам Гамбарян 23 марта в прямом эфире в социальной сети Facebook представил свои соображения о программе и ответил на самый часто задаваемый вопрос в эти дни - окончательно ли решение администрации Трампа о прекращении прямой финансовой помощи Арцаху.

Арам Гамбарян отметил, что уже на протяжении 2 десятилетий программа помощи подвергалась различным “нападениям”. “Это было самое тяжелое нападение, думаю, худшее, с которым я встречался. Но здесь нет ничего нового. Администрация следует традициям Клинтона, Буша, Обамы и уже Трампа”, - отметил он.

В своем выступлении Гамбарян подчеркнул, что перед тем как давать какие-то окончательные оценки, надо принимать в расчет процессы, имеющие место в США, а также конституционную систему США. Он отметил, что еще в 1997 году, когда Брэд Шерман представил программу помощи Арцаху на заседании комитета внешних отношений Палаты представителей, он была отвергнута. И затем, именно после этого шага, программа была добавлена в бюджет 1998 года.

“Все это будет продолжаться, так как на протяжении 20 лет мы поддерживали эту программу живой. Никогда не было легко, всегда была оппозиция со стороны исполнительной власти”, - отметил он, добавив, что на разных этапах против программы выступали как в Палате представителей, так и в Сенате, но она все равно продолжала действовать.

Целью программы с первого же дня была гуманитарная помощь Арцаху. На первом этапе она подразумевала материальную помощь в сфере здравоохранения, затем решался вопрос чистой воды, на сегодня это работы по разминированию. По мнению Гамбаряна, программа является частью мирного процесса.

Касаясь волнующего многих вопроса об окончательном решении Гамбарян отметил: “Окончательное решение станет известно в ближайшие недели, месяцы, когда начнется обсуждение законопроекта о предоставлении помощи зарубежным странам (Foreign Aid Bill)”.

Говоря о готовящихся на этот период шагах, Гамбарян подчеркнул, что этот период избран не случайно, законодательные органы США сейчас заняты вопросами здравоохранения, экономики. Путем восстановления деятельности программы Гамбарян видит в проявлении активности со стороны армянской общины США. “Конгрессмены, как я отметил, сейчас заняты другими вопросами, однако они обращают внимание и на эти проблемы и, если вы не сообщите об этом своим конгрессменам, им покажется, что вам все равно”, - заявил он, призвав проживающих в США армян послать письмо своим конгрессменам, при помощи сайта ANCA.org/aid.

“Окончательно ли решение по Арцаху? Ответ нет. Окончательное решение будет принято в результате взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти”, - отметил Гамбарян, добавив, что сейчас как для Армянского национального комитета Америки, так и для посольства Армении и представительства Арцаха это первостепенный вопросы, для решения которого они ведут совместную работу. “Процесс прекратится, когда мы перестанем пробовать, а этого никогда не произойдет”, - подчеркнул Арам Гамбарян.

Лусинэ Погосян