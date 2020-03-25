Пашинян уверен, что в поствирусную эпоху темпы и качество экономического роста будут лучше

Правительство Республики Армения не будет скорбеть по упущенным экономическим возможностях в связи с коронавирусом, а примет меры для использования новых возможностей в ближайшем будущем. Как сообщает Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, коснувшись вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Амазаспа Даниеляна.

Премьер-министр сначала напомнил, что по итогам января-февраля был зафиксирован очень высокий индекс экономической активности. Индекс экономической активности в феврале составил 9,2 процента, промышленность выросла на 9,7 процента, а строительство - на 25 процентов. «Это показывает, что мы достигли достаточно высоких экономических показателей в первые два месяца года. К сожалению, мы должны признать, что теперь это уже в прошлом, мы сейчас работаем в новой ситуации. Однако экономическая история 2019 года и первых двух месяцев 2020 года показывает, что наше правительство на правильном пути в плане экономики. Конечно, в новых условиях нам необходимо разработать новую политику, и она уже разрабатывается, а также предпринимать новые шаги. Наша стратегия будет заключаться не в том, чтобы скорбеть по упущенным возможностям, а в том, чтобы воспользоваться новыми возможностями, которые, конечно, возникнут», - сказал Пашинян.

Он заверил, что стратегия правительства останется прежней - стимулировать труд. Премьер-министр подчеркнул, что очень важно, чтобы послереволюционное правительство могло проводить политику устойчивого и длительного экономического роста. «Убежден, что в поствирусную эпоху эти темпы роста и качество будут намного лучше. Я не сомневаюсь в этом», - сказал он, добавив, что мы должны как можно скорее выйти из чрезвычайной ситуации с вирусом.