Рапид-тесты для диагностирования коронавируса находятся на пути в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Арсен Торосян в ходе заседания Национального Собрания Республики Армения, отвечая на вопрос члена фракции «Процветающая Армения» Шаке Исаян.

«Рапид-тесты уже в пути. Мы ждем каждый день, предварительная дата получения одной партии - 27 марта, но мы знаем, что во всем мире существуют проблемы с логистикой при перевозке грузов», - сказал Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 265, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.