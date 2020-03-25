В Армении от коронавируса вылечились 18 человек

В общей сложности 18 граждан вылечились от нового типа коронавируса в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«У нас еще два пациента, которые прошли двойное тестирование, и у них был отрицательный результат. Количество людей, которых вылечились, достигло 18. Сегодня я представлю свежую информацию о здоровье пациентов», - отметил Торосян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 265, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.