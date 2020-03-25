Никол Пашинян против предоставления кредитных каникул всем кредиторам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян против того, чтобы правительство в связи с чрезвычайным положением потребовало разрешить всем, у кого есть кредиты, были даны кредитные каникулы или аннулированы процентные ставки, он также против налоговых каникул. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Пашинян сказал об на заседании Национального Собрания, коснувшись предложения независимого депутата Тиграна Уриханяна.

Тигран Уриханян предположил, чтобы в условиях чрезвычайного положения правительство приняло решение предоставить кредитный отпуск социально незащищенным людям силой закона, а также рассмотреть возможность замораживания или аннулирования процентных ставок.

«Скажу прямо, я против таких решений по очень простой причине. А если человек является безответственным партнером, его кредитные обязательства не выполняются хронически, и мы даем отпуск, говоря, чтобы он не платил еще два месяца? Во-вторых, почему мы должны давать кредитный отпуск людям, которые работают сегодня регулярно, например, те, кто продает маски, алкогель или спирт? В-третьих, люди, которые успешно торгуют, чья прибыль выросла, почему мы должны давать им кредитный отпуск? Что касается людей, у которых есть проблемы, именно для них сегодня мы уже подготовили 5 пакетов поддержки, на следующей неделе снова будут пакеты и так далее, чтобы поддержать людей», - сказал Пашинян.