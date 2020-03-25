Премьер-министры Армении и Грузии обсудят проблему грузоперевозок

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Георгий Гахария 25 марта проведут телефонный разговор для обсуждения и решения вопросов грузоперевозок. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян в ответ на вопрос члена фракции «Просвещенная Армения» Гургена Багдасаряна.

«У нас сейчас проблемы с грузоперевозками как в Ларсе, так и в Баграташене. Проблема на контрольно-пропускном пункте Баграташен в основном связана с карантином в районе Марнеули, и пропускная способность в этом районе довольно медленная. И у нас та же проблема с пропускной способностью на контрольно-пропускном пункте Ларса. Однако сегодня запланирован телефонный разговор между премьер-министрами Армении и Грузии, чтобы мы могли понять, как мы можем быстро внести регулирования и обеспечить непрерывный поток», - сказал Авинян.

Он отметил, что скопления есть как на армяно-грузинской границе, так и внутри Грузии, а также на контрольно-пропускном пункте Ларса. По словам Авиняна, в ближайшее время должны быть разработаны и согласованы четкие правила, установлены правила игры, чтобы грузоперевозки не пострадали. Он отметил, что дальнейшие барьеры для грузоперевозок могут еще больше усугубить кризис, и Армения по разным каналам работает со своими российскими и грузинскими коллегами для скорейшего решения проблем.