Азиатские индексы - 25-03-20

ТОКИО, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 8.04% и составил 19546.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 6.87% и составил 1424.62 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.17% и составил 2781.59 пункта, а HANG SENG вырос на 3.81% и составил 23527.19 пункта.