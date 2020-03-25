Вардуи Петросян назначена помощником главного принудительного исполнителя Армении и будет выполнять обязанности пресс-секретаря. Как сообщает Арменпресс, Петросян написала об этом на своей странице в Facebook.

«Сообщаю вам, что я приняла обязанности помощника главного принудительного исполнителя и буду выполнять функции пресс-секретаря. Выражаю благодарность за совместную работу всем моим коллегам из Высшего судебного совета», - написала Вардуи Петросян.

Ранее она работала в Высшем судебном совете и была главным специалистом службы по связям со СМИ и PR.