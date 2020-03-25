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Назначен новый пресс-секретарь Следственного комитета Республики Армения

Назначен новый пресс-секретарь Следственного комитета Республики Армения

Рима Еганян назначена новым пресс-секретарем Следственного комитета Республики Армения. В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердила сама Еганян.

До этого Рима Еганян работала пресс-секретарем Службы принудительного исполнения, а также в пресс-службе министерства энергетической инфраструктуры и природных ресурсов.


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