Назначен новый пресс-секретарь Следственного комитета Республики Армения

Рима Еганян назначена новым пресс-секретарем Следственного комитета Республики Армения. В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердила сама Еганян.

До этого Рима Еганян работала пресс-секретарем Службы принудительного исполнения, а также в пресс-службе министерства энергетической инфраструктуры и природных ресурсов.