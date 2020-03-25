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Обобщены программы поддержки бизнеса и социальных целевых групп

Обобщены программы поддержки бизнеса и социальных целевых групп

В правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжаются обсуждения антикризисных экономических мер и шагов по оздоровлению экономики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты инструменты поддержки бизнеса по части сохранения рабочих мест, а также программы социальной помощи детям, родители которых потеряли работу из-за сложившейся ситуации.

Премьер-министр подчеркнул важность принятия необходимых мер для справедливого распределения ресурсов и подчеркнул необходимость обеспечения целевой адресности. Никол Пашинян отметил, что государственная поддержка бизнеса также направлена на человека, который в результате сохранит свою работу.

Премьер-министр поручил ответственным лицам доработать пакеты программ по смягчению экономических последствий коронавируса и представить их на утверждение на предстоящем заседании правительства.


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БелТА


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