Католикос Арам I беседовал с Нубаром Афеяном об испытании вакцины коронавируса

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I провел телефонный разговор с известным американским предпринимателем и меценатом армянского происхождения, соучредителем гуманитарной инициативы “Аврора”, соучредителем и президентом американской биотехнологической компании “Moderna Therapeutics” Нубаром Афеяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает католикосат Великого Дома Киликийского.

Отмечается, что Нубар Афеян подробно представил Верховному Патриарху проделанную его компанией профессиональную работу. Верховный Патриарх высоко оценил Нубара Афеяна, назвав его работу общечеловеческой миссией, которая принесет честь нашей нации и Родине.

Американская биотехнологическая компания “Moderna Therapeutics” создала вакцину против коронавируса, которая с 17 марта проходит клинические испытания в исследовательском институте здравоохранения “Kaiser Permanente” в Сиэтле, штат Вашингтон, США.