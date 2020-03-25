Пашинян ожидает более амбициозные сценарии экономического развития

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает экономические показатели за январь -февраль 2020 года доказательством конкурентоспособности и оправданности политики страны. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“В феврале также у нас были блестящие экономические показатели. Но эти показатели мы сегодня констатируем всего лишь в качестве доказательства конкурентоспособности и оправданности нашей политики. Сейчас мы явно находимся на этапе спада, и в коронавирусном и посткоронавирусном периоде должны применить другие сценарии развития. Они должны быть более амбициозными. В ближайшие пять лет мы должны удвоить наш ВВП. Прежнем сценарием достичь такого результата было невозможно. Кризис, хотя и создает текущие проблемы, но он также открывает и новые возможности, большие возможности”, - отметил премьер.

Он представил в своей записи достижения первых двух месяцев 2020 года. В феврале рост экономической активности составил 9,2%, рост промышленности - 9,7%, рост строительства - 25%, рост услуг - 3,5%, рост товарооборота - 10%, рост производства электроэнергии - 1,2%, рост экспорта - 7,6%. В январе - феврале был 8,7% рост экономической активности, промышленный рост - 15,3%, рост строительства - 5,8%, рост торгового оборота - 6,3%, рост услуг - 11,2%, рост производства электроэнергии - 23,1%, а рост экспорта - 8,8%.