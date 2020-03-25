Приказом министра по ЧС созданы резервные группы

В рамках борьбы с коронавирусом заместитель руководителя созданной по приказу министра ЧС оперативной группы, директор СС генерал-майор Вреж Габриелян провел совещание с руководителями областных спасательных управлений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Последние присоединились к совещанию в режиме онлайн, доложили о ситуации в областях и о дезинфекционных работах, проводимых пожарно-спасательными отрядами. До 1 мая будут отложены все учения. Директор СС генерал-майор Вреж Габриелян поручил с максимальной бдительностью осуществлять ежедневные смены, чтобы заменяющие друг друга группы не имели контактов друг с другом, а также часто производились измерения температуры и дезинфекция.

Директор СС представил приказ министра ЧС, согласно которому созданы резервные группы. В случае необходимости в качестве дополнительных сил они могут быть вовлечены в комплексное пожаротушение или в обслуживание ДТП и бытовых вызовов. Генерал-майор СС Вреж Габриелян подчеркнул, что для возможных наихудших ситуаций распространения инфекции разрабатываются планы последовательности действий, чтобы оперативно и эффективно осуществлять обслуживание граждан.