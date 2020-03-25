Под председательством коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна 25 марта состоялось очередное заседание комендатуры.

Как сообщает Арменпресс, Тигран Авинян отметил:

“Здравствуйте, уважаемые коллеги,

Мы начинаем очередную встречу комендатуры. Вы все знаете, что введены новые ограничения на различные виды экономической деятельности на всей территории Республики Армения, а также на передвижение людей. В соответствии с этими решениями люди при выходе из дома должны заполнять и иметь с собой бланк, который могут заполнить от руки, где будет подробная информация о том, откуда и куда направляется человек, когда он покинул дом и когда он вернется. И, конечно, они должны иметь при себе паспорт или идентификационные карты, так как с сегодняшнего дня все люди в Республике Армения считаются самоизолированными, за исключением случаев, которые установлены тем же решением.

То есть, если они идут на работу (в том случае, если их работа не запрещена), если идут в магазин, если идут в аптеку, если идут к человеку, который нуждается в уходе. Очень важно, чтобы эта информация была заполнена на бланке, и чтобы у человека было удостоверение личности, так как в противном случае нарушение режима самоизоляции уже наказывается Административным кодексом. Вы знаете, что в понедельник во втором чтении был принят закон. Я призываю наших граждан соблюдать эти ограничения, серьезно относиться к этой ситуации и дать нам время, чтобы у нас была возможность модернизировать наш инструментарий для повышения эффективности борьбы с коронавирусом.

Мы до 31 марта должны максимально снизить мобильность людей и продолжать эффективно предотвращать, обнаруживать очаги и отслеживать траекторию вируса, чтобы мы могли эффективно бороться с их распространением. Уже действует ограничение, согласно которому на автомобилях можно перевозить не более двух человек, и я должен попросить дорожную полицию строго соблюдать это решение”.

Участники встречи коснулись применяемых механизмов контроля ограничений, вопросов предотвращения скопления людей в продуктовых магазинах и супермаркетах.