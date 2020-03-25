Парламент Армении единогласно принял законопроект, запрещающий использование одноразового пластика

Национальное собрание Республики Армения приняло в первом чтении представленный правительством законопроект, которым предлагается с 2022 года запретить реализацию одноразового пластика и полиэтиленовых пакетов. Как передает «Арменпресс», на заседании НС 25 марта проект закона О внесении дополнений в Закон “О торговле и услугах” представил министр окружающей среды Эрик Григорян.

“Проект касается запрета на одноразовый пластик. Предлагается с 1 января 2022 года запретить продажу и реализацию полиэтиленовых мешков и пакетов толщиной до 50 микрон, за исключением упаковки и вторичного сырья”, - сказал Григорян и отметил, что проект долгое время обсуждался в правительстве, а также и с 44 производителями, занимающимися этой деятельностью и сетями реализации.

Депутат от фракции “Мой шаг” Геворг Папоян попросил уточнить, что такое толщина 50 микрон. Эрик Григорян пояснил, что во всех супермаркетах и торговых сетях все пакеты меньше 50 микрон, то есть их многоразовое использование больше. По проекту в основном будет запрещен одноразовый пластик.

Проект закона был единогласно принят 115 голосами “за”.