Эмиратской стороне будет передан подготовленный Минздравом РА перечень необходимых принадлежностей

В продолжение состоявшегося накануне телефонного разговора с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Зайдом Аль Нахайяном, Президент Армен Саркисян сегодня принял посла Объединённых Арабских Эмиратов в Республике Армения Мухаммада Аль Зааби.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян коснулся договорённостей, достигнутых в телефонном разговоре с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бин Зайдом Аль Нахайяном, и отметил, что в предстоящие дни стороне Эмиратов будет передан подготовленный министерством здравоохранения Армении перечень необходимых принадлежностей.

На встрече речь шла также о ходе развития двусторонних армяно-эмиратских отношений, подчёркнута важность активизации взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, а также в рамках Президентской инициативы АТОМ (Advanced Tomorrow).

После встречи с Президентом Армении посол Мухаммад Иса Аль Зааби сказал, что его страна готова содействовать в борьбе с коронавирусом. «Коронавирус – большой вызов для людей. Мы должны сотрудничать со всеми странами, речь не только об ОАЭ или Армении. Нужно вместе работать, чтобы остановить этот вирус, - сказал посол, отметив, что положительного результата можно достигнуть только оставаясь дома и соблюдая социальную дистанцию. – Очень важно соблюдать социальную дистанцию не только во время официальных встреч, но также дома, с детьми, другими членами семьи».

Во время встречи президент Республики с послом так же, как и в случае предыдущих встреч президента Саркисяна соблюдалась соответствующая социальная дистанция.