Нарушителям карантина в Италии грозит до пяти лет тюрьмы- Deutsche Welle

Италия в борьбе с коронавирусом прибегает к самым жестким мерам. Максимальное наказание за нарушение карантина поднято с трех месяцев до пяти лет тюрьмы.

Согласно опубликованному во вторник, 24 марта, указу, максимальное наказание за нарушение карантина для носителей коронавируса, знающих о своем диагнозе, составляет теперь пять лет тюрьмы вместо трех месяцев. Минимальный тюремный срок - один год, сообщает Deutsche Welle.

Повышены и денежные штрафы: вместо 206 евро нарушителям теперь придется платить от 400 до 3000 евро. Кроме того, указ предусматривает, что региональные власти могут накладывать собственные ограничения в борьбе с коронавирусом.