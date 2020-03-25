Арцах поддерживает призыв к глобальному прекращению огня: МИД отозвался на призыв Гутерреша

Арцах поддерживает призыв Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша к глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в микроблоге МИД Республики Арцах в Twitter. “Арцах подтверждает свою полную приверженность соблюдению режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. В это критическое время усилия всего человечества должны быть направлены на борьбу с COVID-19”, - отмечают в Степанакерте.

Армения также выразила полную поддержку призыву.

Гутерреш в своем видеообращении, в частности, сказал, что настало время отложить в сторону все вооруженные столкновения и вместе сконцентрироваться на реальной борьбе за жизнь против эпидемии Covid-19. Он заметил, что вирус не учитывает этническую, национальную или иную принадлежность. Он безжалостно нападает на всех. “В то время как в мире царят вооруженные конфликты, наиболее уязвимые - женщины, дети, люди с ограниченными возможностями платят самую высокую цену. Не будем забывать, что в странах, пострадавших от войны, системы здравоохранения рухнули. Беженцы, перемещенные лица вдвойне уязвимы. Прекращайте войны и давайте бороться с той болезнью, которая портит наш мир. Именно поэтому сегодня я призываю во всех уголках мира немедленно установить глобальное перемирие”, - сказал Антонио Гутерреш.