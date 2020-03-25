Зограб Мнацаканян: борьба с пандемией должна стать возможностью для глобальной солидарности

По инициативе армянской стороны 25 марта состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр Мнацаканян поздравил своего иранского коллегу с Новрузом, передав ему слова солидарности и поддержки армянского народа дружественному народу Ирана в борьбе против коронавируса нового типа.

Представляя усилия правительства Армении по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса нового типа, министр Мнацаканян отметил важность международного сотрудничества в борьбе с эпидемией, особенно координации действий между соседними государствами.

В этом контексте стороны с удовлетворением подчеркнули тесное взаимодействие между различными ведомствами Армении и Ирана в борьбе с коронавирусом и продолжительный обмен опытом в борьбе с эпидемией.

В ходе телефонной беседы глава МИД Армении отметил важность призывов генсека ООН к соблюдению режима прекращения огня и пересмотру санкций в зонах конфликтов, подчеркнув, что борьба с эпидемией должна стать возможностью для примирения народов и глобальной солидарности.

Министры иностранных дел Армении и Ирана подчеркнули готовность предпринять шаги по сохранению динамики двусторонней повестки, стимулированию товарооборота в нынешних условиях, а также адресации вопросов, обусловленных обеспечением возвращения граждан двух стран на свою родину.